ЦБ опроверг сообщения о предоставлении биометрических данных коллекторам

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Коллекторские агентства не получат доступа к единой базе биометрических данных россиян, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Ранее в среду газета " Известия " со ссылкой на близкий к ЦБ источник написала, что российские коллекторские агентства получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) в следующем году и смогут с ее помощью идентифицировать должников по голосу.

"Информация о передаче биометрических данных из Единой биометрической системы или банка коллекторам не соответствует действительности…. Важно отметить, что использование биометрических данных для идентификации возможно только с согласия гражданина", — заявили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор отметил, что в настоящее время собирать биометрические данные и использовать механизм удаленной идентификации могут только банки в целях дистанционного открытия счета (вклада), предоставления кредита и осуществления переводов без личного присутствия физического лица. При этом банки сразу передают данные россиян в ЕБС, где они хранятся обезличено и защищаются по самым высоким стандартам защиты информации, подчеркнули в ЦБ.

"В дальнейшем предполагается, что механизм удаленной идентификации будет использоваться для предоставления государственных и финансовых услуг. Решение о расширении перечня субъектов и услуг, которые могут дистанционно предоставляться с использованием удаленной идентификации, будет приниматься на основании детального анализа внедрения и использования механизма в банковском сегменте. Это позволит минимизировать возможные риски, связанные с применением биометрических технологий", — также указали в Банке России.

Президент РФ Владимир Путин в 2017 году подписал закон, который позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать ряд услуг через интернет без их личного присутствия. Российские банки с 1 июля начали сбор биометрических данных клиентов.