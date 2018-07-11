Банкам выгодно введение Единой биометрической системы, считает юрист

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Введение единой биометрической системы для коллекторов приведет к тому, что банки смогут отслеживать мошенников, при этом сами коллекторы, скорее всего, будут использовать эти данные еще и в "серых" схемах, заявил РИА Новости юрист по экономическим делам Александр Белгородов.

Ранее стало известно, что российские коллекторские агентства смогут получить доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) уже в 2019 году. Таким образом, они получат возможность идентифицировать должников по голосу. По данным газеты "Известия", сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании. При звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС, пишет газета со ссылкой на близкий к ЦБ источник.

"С одной стороны, такой доступ действительно упростит работу коллекторов и позволит им не беспокоить родственников должников и гарантов займов. Однако, как показывает практика, этого можно добиться и при существующем законодательстве. Но часто коллекторы, особенно банков, специализирующихся на кредитовании, и микрофинансовых организаций игнорируют даже существующие требования. И поэтому вряд ли будут менять свои традиционные схемы работы при смене законодательства. Впрочем, банкам такое нововведение, конечно, выгодно, ведь оно сможет остановить шквал мошенников, которые используют чужие паспортные данные и карты для получения онлайн-займов", — рассказал юрист.

Он отметил, что не стоит забывать и про факты утечек данных из коллекторских банковских организаций. "Поэтому прежде чем давать коллекторам доступ к биометрике граждан, надо либо организовать мощную полноценную систему защиты этих сведений, либо очень суровое наказание за доказанные утечки, вплоть до уголовной ответственности", — добавил юрист.