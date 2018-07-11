СПЧ: пенсионную систему надо менять, но не забирать у людей данное им ранее

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Существующую пенсионную систему в РФ нужно менять, но не забирая у людей то, что им уже было дано ранее, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"То, что нынешнюю пенсионную систему надо менять, думаю, ни у кого не вызывает сомнений. В нынешнем виде она может гарантировать большинству пенсионеров, мягко говоря, лишь очень скромный достаток", — сказал Федотов на заседании СПЧ "Проект пенсионной реформы в контексте соблюдения прав человека", тезисы его выступления приведены на сайте совета.

При этом правозащитник оговорился, что "нельзя у людей забирать то, что им уже было дано ранее, но можно предложить ту или иную компенсацию". "Например, для тех, кто готовился к выходу на пенсию, но попал под действие реформы и теперь мало востребован на рынке труда, надо предусмотреть программу содействия в трудоустройстве, в переобучении, в психологической адаптации, а для их работодателей — дополнительные стимулы для сохранения работников предпенсионного возраста и меры ответственности за дискриминацию по признаку возраста", — пояснил он.

По мнению Федотова, изменения в пенсионном законодательстве должны обеспечить стабильность пенсионной системы хотя бы на ближайшие 20 лет, а также достойный уровень пенсий. "При любом варианте изменения пенсионной системы важно делать это максимально спокойно, без спешки, без нажима, открыто и публично. А сама новая пенсионная система должна быть максимально прозрачной, понятной, справедливой и желанной", — добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

