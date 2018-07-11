В Ивановской области более 52 тысяч детей отдохнут в летних лагерях

ИВАНОВО, 11 июл — РИА Новости. Власти Ивановской области направили в 2018 году более 234,6 миллиона рублей на проведение детской оздоровительной кампании; всего в летних лагерях отдохнут более 52 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Объем финансирования детского отдыха сохранен на уровне прошлого года. Всего этим летом как в загородных лагерях, так и лагерях дневного пребывания смогут отдохнуть более 52 тысяч детей. Число участников первой летней смены составило 25,6 тысячи человек", — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что за счет средств областного бюджета приобретено 9,7 тысячи путевок в санаторно-оздоровительные детские и загородные оздоровительные лагеря. Ребята из малоимущих, многодетных и замещающих семей региона отдохнут в них бесплатно. В зависимости от дохода семьи предусмотрена дифференцированная оплата родителями стоимости путевки, причем предельный размер ее стоимости по сравнению с прошлым годом не изменился.

Ход летней оздоровительной кампании оценил врио губернатора области Станислав Воскресенский: накануне он посетил оздоровительный лагерь "Строитель", где ознакомился с условиями проживания и досуга детей.

Другие новости региона читайте здесь >>