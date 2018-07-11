МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Должники и их родственники не будут подвергаться шквалу телефонных звонков от коллекторов после введения Единой биометрической системы (ЕБС), сказал РИА Новости адвокат Сергей Михайлов.

Ранее стало известно, что российские коллекторские агентства смогут получить доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) уже в 2019 году. Таким образом, они получат возможность идентифицировать должников по голосу. По данным газеты "Известия", сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании. При звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС, пишет газета со ссылкой на близкий к ЦБ источник.

По словам адвоката, ЕБС имеет ряд недостатков, но точно облегчит работу коллекторам и снизит количество звонков задолжавшим гражданам.

"Предоставленная коллекторам возможность идентифицировать должника по телефонному звонку избавит огромное количество граждан и их родственников от назойливости сборщиков долгов. Однако мне не совсем понятно, как будут действовать коллекторы, если человек простыл или просто сорвал голос, в результате чего образец голоса не сможет пройти идентификацию", — заявил Михайлов.

Тем не менее, по словам защитника, должникам теперь будет сложнее скрыться от коллекторов, которые и до этого использовали персональные данные в целях оказания давления.

"При обсуждении данных нововведений необходимо помнить, что биометрические данные относятся к персональным данным, обработка которых допускается и без согласия субъекта таких данных, если это необходимо, в том числе для исполнения судебных актов. Иными словами, поданное в банк заявление должника о запрете на дальнейшую обработку персональных данных в большинстве случаев не даст желаемого результата, а коллекторы получат ещё один аргумент, который позволит запугать должника", — рассказал адвокат.

Михайлов заключил, что в целом введение ЕБС снизит количество преступлений в банковской сфере и уменьшит количество мошенников.

"Полагаю, что введение ЕБС снизит количество случаев мошенничества в банковской сфере и в перспективе нанесет серьезный удар по незаконной банковской деятельности. По моему мнению, это безусловно более надежный способ идентификации личности, чем идентификация по банковской карте или даже по документам, удостоверяющим личность", — подчеркнул Михайлов.

В сентябре 2017 года первый вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов заявил РИА Новости, что применение технологий с использованием биометрических данных, в частности голосовой верификации, могло бы помочь коллекторам работать более эффективно.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд документов, необходимых для размещения сведений граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации, соответствующие документы были опубликованы на сайте кабмина.