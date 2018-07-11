ЦИК не будет признавать "левые" видео о якобы нарушениях на выборах в марте

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Центризбирком России не будет признавать "левые" видеозаписи, сделанные анонимными волонтерами, свидетельствующие о якобы нарушениях на прошедших президентских выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пригласив все заинтересованных лиц к просмотру видеозаписей с участков в ведомство.

"То, что они (ряд общественных наблюдателей) готовят там какой-то доклад, я считаю, что он фейковый, мы его признавать не будем. Почему? Скажу сразу: они смотрят какие-то там "левые" записи, как они были сделаны, насколько они идентифицированы, никто не знает, какие-то анонимные волонтеры", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она пригласила всех заинтересованных граждан в Центризбирком для просмотра интересующих их видеозаписей с участков, где якобы могли быть допущены нарушения на выборах президента РФ.

"Я их приглашаю к нам. Мы вам предоставим полную возможность, как экспертам, пожалуйста, с нашими сотрудниками садитесь в специально оборудованном помещении и смотрите хоть целыми сутками все, что нужно", — добавила она.

Памфилова отметила, что ЦИК заинтересован по итогам этого просмотра в получении реального материала. "Левые" записи будет игнорировать ЦИК и региональные комиссии", — подчеркнула она.