Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госдума в среду отклонила проект закона "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации", который был внесен в нижнюю палату парламента в 2003 году.

Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в июне рекомендовал нижней палате отклонить проект закона "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации". Сам Володин ранее заявил журналистам, что считает целесообразным отозвать или отклонить этот законопроект для доработки.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2003 году, в числе авторов документа — нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в то время был депутатом. Документ был принят в первом чтении в 2003 году, а в ноябре 2017 года в Госдуме была создана рабочая группа по подготовке инициативы ко второму чтению. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ранее заявляла РИА Новости, что планирует прописать понятие "харассмент" (домогательство) в проекте закона.

"15 лет назад, когда мы вносили законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации", была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены", — сказал Володин журналистам в среду.

При этом спикер Госдумы убежден, что вопросы отстаивания трудовых прав женщин по-прежнему актуальны и требуют законодательного решения.

"Прежде всего это касается оплаты труда: иногда сама возможность того, что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе и при определении размера ее заработной платы. Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание детей", — добавил он.

При этом Володин отметил, что ситуация с политическими правами женщин с момента внесения проекта "изменилась к лучшему".

"Так что было бы правильно вернуться к вопросу государственных гарантий равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации и снова подробно его изучить, возможно, лучше сконцентрировавшись на защите трудовых и социальных прав женщин. И ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят мои коллеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей", — заключил Володин.