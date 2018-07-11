Паромная переправа в Керчи возобновила работу после трехдневного простоя

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Перевозки вагонов с грузами возобновлены на паромной переправе в Керчи после трехдневного простоя, на линию вышел паром "Авангард", сообщил РИА Новости генеральный директор ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков.

В минувшую субботу железнодорожный паром "Анненков" получил надлом корпуса ниже ватерлинии в ходе выгрузки вагонов, вода стала поступать в машинное отделение. Портовики насосами откачали воду, наложив на пробоину пластырь. Работа железнодорожной переправы в Крым была приостановлена.

"На смену "Анненкову" пришел паром большей вместимости "Авангард". Вчера уже было перевезено 45 вагонов", — сказал Волков.

Таким образом, железнодорожная переправа возобновила работу после трехдневного простоя. Поврежденный паром "Анненков" был перемещен от рабочей причальной стенки, отметил Волков.

Железнодорожный паром "Анненков" принадлежит группе компаний "АнРуссТранс". Вместимость парома 1983 года выпуска — 25 вагонов. Железнодорожный паром "Авангард" принадлежит той же компании, год постройки 2009, вместимость 45 вагонов.

Железнодорожная переправа в Крым используется для доставки в Крым грузов, в основном топлива и стройматериалов.

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