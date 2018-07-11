В "Алросе" рассказали о компенсации семье погибшего на руднике

ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Вопрос о компенсации семье погибшего в результате аварии на шахте "Удачный" в Якутии будет рассмотрен после официального завершения расследования, сообщила пресс-служба компании "Алроса".

Ранее якутский главк МЧС России сообщил, что на горизонте 580 метров рудника "Удачный" при подготовке к взрывным работам произошел несанкционированный взрыв. Прокуратура региона сообщила, что организовала проверку в связи с происшествием на Удачнинском ГОК при шахтостроительных работах, в результате которого погиб один работник. На месте работают правоохранители.

"Уполномоченная комиссия будет решать вопрос о компенсации семье погибшего взрывника на шахте "Удачный" после официального завершения расследования", — сказал РИА Новости специалист по связям с общественностью пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб работник Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления УКС 1971 года рождения.

В 08.09 по местному времени (02.09 мск) рудник "Удачный" приступил к работе в штатном режиме. Газовая обстановка в норме, заявляли ранее в пресс-службе "Алросы".