РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Стал понятен всем". Как за десять лет поменялся ЕГЭ

(обновлено: 08:09 11.07.2018)
02680
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУченики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школеУченики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Александр Чернышев. Выпускники российских школ могут вздохнуть с облегчением: они получили последние результаты ЕГЭ и выбирают вузы для поступления. Десять лет назад одиннадцатиклассники относились к новой системе контроля знаний с опаской. Сегодня для абитуриентов и их вчерашних учителей единый государственный экзамен — обычное дело. Преподаватели понимают, как подготовить школьников, а собственные исследования вузов показывают, что уровень знаний оценивается с высокой точностью. Как эволюционировала система ЕГЭ — в материале РИА Новости.

"Соответствуют реальности"
Школьники на едином государственном экзамене. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Проректор МФТИ о 400-балльнике: ЕГЭ точно отражает уровень абитуриентов

В этом году ЕГЭ сдавали более шестисот семидесяти тысяч человек. Кому-то еще предстоят вступительные экзамены, однако большинству осталось лишь определиться, где они хотят учиться дальше, и подать документы. Как правило, сегодня вузы доверяют оценкам по ЕГЭ при зачислении абитуриентов и не проводят дополнительных тестирований.

"Нам вполне достаточно результатов государственных экзаменов, чтобы оценить уровень поступающих. В целом он нас устраивает, к тому же из года в год растет конкурс — в РАНХиГС стремится все больше абитуриентов с высокими баллами. Кроме того, многие поступают по олимпиадам: как правило, такие студенты потом тоже достаточно успешно справляются с учебой. Дополнительное задание мы предлагаем только будущим журналистам и дизайнерам, чтобы лучше оценить их творческие способности", — рассказывает РИА Новости проректор РАНХиГС, кандидат физико-математических наук Максим Назаров.

С ним соглашается проректор по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артем Воронов. "Как в процессе обучения, так и в индивидуальных беседах с абитуриентами мы видим, что ЕГЭ в своем нынешнем состоянии с хорошей точностью отражает уровень ребят. Баллы по ЕГЭ действительно соответствуют знаниям молодого человека", — прокомментировал он РИА Новости.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сдача ЕГЭ

Положительные изменения отмечают и в других вузах. "До недавнего времени мы тестировали первокурсников, чтобы понять, насколько ЕГЭ отражает их реальные знания. Кроме того, преподаватели оценивают уровень студентов для деления на учебные группы. До 2014-го расхождения были существенными, однако ситуация постепенно стабилизировалась: последние четыре года результаты государственного экзамена и нашего тестирования совпадают. Думаю, это связано с ужесточением контроля за процедурой испытания и совершенствованием его содержания", — объясняет руководитель приемной комиссии РЭУ имени Г. В. Плеханова Аюрика Батуева.

Она считает, что в итоге ЕГЭ стал именно таким, каким задумывался, — удобной системой проверки выпускников, позволяющей подать документы в несколько образовательных учреждений без новых экзаменов.

Нечего на зеркало пенять

При этом специалисты соглашаются: многое зависит от того, как именно школьные учителя готовят старшеклассников к поступлению в вузы. "К нам приходит все больше ребят с высокими баллами по ЕГЭ, обычно они прилежные и способные, а потому более успешные студенты. Но, к примеру, умение найти информацию или организовать рабочее время, необходимое при обучении в вузе, напрямую не проверит ни один экзамен. Разрыв между школьным и высшим образованием существует до сих пор, поэтому мы работаем с педагогическим составом школ, проводим методические семинары для учителей", — уточняет в разговоре РИА Новости замдиректора института базового образования МИСиС Наталия Подвойская.

Сдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Обязательный ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году

Кроме того, в школах применяют разные стратегии подготовки выпускников, поэтому важно, чтобы учителя выбрали наиболее эффективную. "ЕГЭ можно сравнить с зеркалом: некоторые школы уверяют, что оно кривое, хотя проблема лишь в них самих, другие пытаются легкими способами замазать недостатки: не дают знания, а натаскивают учеников на задания конкретного года. Однако большинство образовательных учреждений ведет серьезную работу еще за несколько лет до выпуска очередных классов, и результаты видны", — полагает руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики Виктор Болотов.

По его словам, внутренние исследования университета показали, что ЕГЭ лучше вузовских вступительных экзаменов отражает реальный уровень абитуриента. "Неслучайно еще до введения новой системы многие вузы все чаще отдавали предпочтение письменным работам, чтобы исключить субъективность в оценке поступающих, свойственную устным испытаниям", — отмечает Болотов.

Впрочем, сами школьные учителя утверждают: к формату они привыкли и теперь только рады нововведению. "До ЕГЭ в школах преобладала советская модель обучения иностранным языкам, которая, по сути, сводилась к переводу текста. Единый экзамен произвел своего рода революцию — из-за его комплексного характера учителям пришлось обращать внимание на лексику, способность восприятия текста на слух, устную и письменную речь, коммуникативные навыки школьников. К тому же с каждым годом уточнялись критерии оценки работ, улучшались структура и содержание теста, пропала путаница с заполнением бланков ответа", — делится с РИА Новости наблюдениями старший эксперт ЕГЭ по английскому языку, учитель московской школы № 1525 Елена Хотунцева.

Участник встречи Ольги Васильевой с победителями международных олимпиад
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Время первых. Как российские школьники завоевывают свои медали

Несколько иначе выглядела первое время ситуация с ЕГЭ по русскому языку — наряду с математикой это был первый обязательный единый экзамен. "Поначалу преобладали тестовые вопросы, поэтому дети играли в угадайку. Со временем в испытаниях по русскому тестовая часть стала гораздо серьезнее по содержанию. Появились интересные задания на поиск ошибок: чтобы с ними справиться, старшеклассник должен уметь грамотно строить предложения. Крайне важно сочинение — дети учатся анализировать текст, выявлять позицию автора, аргументировать собственное мнение. Это интересный формат, мы уделяем ему много времени", — говорит эксперт по проверке экзаменационных работ по русскому языку, учитель столичной школы № 654 Евгения Жегина.

"Репетиторы не понадобились"

По данным Рособрнадзора, в 2018 году по большинству предметов сократилось число выпускников, не сумевших преодолеть минимальный порог. В целом результаты экзаменов примерно на прошлогоднем уровне. На 100 баллов ЕГЭ сдали более шести тысяч экзаменуемых. Некоторым вундеркиндам удалось превзойти самые смелые ожидания: один сдал все четыре экзамена на сто баллов, еще пятеро набрали максимум по трем предметам.

© Фото из личного архива Глеба УткинаГлеб Уткин сдал на максимальные баллы ЕГЭ по русскому, информатике и физике
© Фото из личного архива Глеба Уткина
Глеб Уткин сдал на максимальные баллы ЕГЭ по русскому, информатике и физике

"У меня были хорошие преподаватели в школе: в моем классе у многих неплохие результаты, к примеру, есть еще один стобалльник по информатике. Плюс много готовился самостоятельно — решал тестовые варианты экзаменов, по физике изучал дополнительную литературу. Репетиторы мне вовсе не понадобились", — рассказывает РИА Новости выпускник томского лицея при ТПУ Глеб Уткин, набравший сто баллов по русскому, информатике и физике.

Своим учителям благодарна и Катерина Кравцова из Конаково — с максимальными баллами по истории, русскому и литературе она без проблем поступит на факультет востоковедения в любой вуз, о чем давно мечтала. "Преподаватель по истории так увлек наукой, что мне самой было все интереснее разбираться, то же самое произошло с литературой. Эта мотивация очень помогла в подготовке. Теперь все дороги открыты: подаю документы в лучшие университеты России", — похвасталась Катя в беседе с корреспондентом РИА Новости.

© Фото из личного архива Катерины КравцовойКатерина Кравцова сдала на сто баллов ЕГЭ по русскому, истории и литературе
© Фото из личного архива Катерины Кравцовой
Катерина Кравцова сдала на сто баллов ЕГЭ по русскому, истории и литературе

За честность результатов можно не переживать. В пресс-службе Рособрнадзора нам сообщили, что в этом году никаких утечек экзаменационных материалов не было, работы, набравшие максимальный балл, перепроверялись, а все варианты экзамена были равноценны по сложности и распределялись по регионам случайным образом.

"Стабильность, предсказуемость и полная прозрачность — главные преимущества ЕГЭ. Любой выпускник знает заранее, к чему готовиться, ему известны задания и правила организации. Он может быть уверен, что все участники ЕГЭ находятся в равных условиях и рассчитывают исключительно на свои знания. Это достигается за счет мер контроля, применяемых на ЕГЭ: видеонаблюдение, общественные наблюдатели, четкая регламентация всей процедуры экзамена", — прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

И добавил, что единый госэкзамен — уже устоявшееся явление в России. "Он понятен тем, кто его сдает, и принят российским обществом. Формат и содержание экзамена претерпели за годы его существования серьезную трансформацию. В нынешнем виде он воспринимается участниками как абсолютно объективная процедура. ВЦИОМ подтверждает наши выводы: каждый второй россиянин считает, что система оценки знаний избавилась от субъективного фактора благодаря ЕГЭ, а 57 процентов опрошенных отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах", — резюмирует Музаев.

Комментировать
Общество
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена