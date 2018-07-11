"Стал понятен всем". Как за десять лет поменялся ЕГЭ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Александр Чернышев. Выпускники российских школ могут вздохнуть с облегчением: они получили последние результаты ЕГЭ и выбирают вузы для поступления. Десять лет назад одиннадцатиклассники относились к новой системе контроля знаний с опаской. Сегодня для абитуриентов и их вчерашних учителей единый государственный экзамен — обычное дело. Преподаватели понимают, как подготовить школьников, а собственные исследования вузов показывают, что уровень знаний оценивается с высокой точностью. Как эволюционировала система ЕГЭ — в материале РИА Новости.

В этом году ЕГЭ сдавали более шестисот семидесяти тысяч человек. Кому-то еще предстоят вступительные экзамены, однако большинству осталось лишь определиться, где они хотят учиться дальше, и подать документы. Как правило, сегодня вузы доверяют оценкам по ЕГЭ при зачислении абитуриентов и не проводят дополнительных тестирований.

"Нам вполне достаточно результатов государственных экзаменов, чтобы оценить уровень поступающих. В целом он нас устраивает, к тому же из года в год растет конкурс — в РАНХиГС стремится все больше абитуриентов с высокими баллами. Кроме того, многие поступают по олимпиадам: как правило, такие студенты потом тоже достаточно успешно справляются с учебой. Дополнительное задание мы предлагаем только будущим журналистам и дизайнерам, чтобы лучше оценить их творческие способности", — рассказывает РИА Новости проректор РАНХиГС, кандидат физико-математических наук Максим Назаров.

С ним соглашается проректор по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артем Воронов. "Как в процессе обучения, так и в индивидуальных беседах с абитуриентами мы видим, что ЕГЭ в своем нынешнем состоянии с хорошей точностью отражает уровень ребят. Баллы по ЕГЭ действительно соответствуют знаниям молодого человека", — прокомментировал он РИА Новости.

Положительные изменения отмечают и в других вузах. "До недавнего времени мы тестировали первокурсников, чтобы понять, насколько ЕГЭ отражает их реальные знания. Кроме того, преподаватели оценивают уровень студентов для деления на учебные группы. До 2014-го расхождения были существенными, однако ситуация постепенно стабилизировалась: последние четыре года результаты государственного экзамена и нашего тестирования совпадают. Думаю, это связано с ужесточением контроля за процедурой испытания и совершенствованием его содержания", — объясняет руководитель приемной комиссии РЭУ имени Г. В. Плеханова Аюрика Батуева.

Она считает, что в итоге ЕГЭ стал именно таким, каким задумывался, — удобной системой проверки выпускников, позволяющей подать документы в несколько образовательных учреждений без новых экзаменов.

Нечего на зеркало пенять

При этом специалисты соглашаются: многое зависит от того, как именно школьные учителя готовят старшеклассников к поступлению в вузы. "К нам приходит все больше ребят с высокими баллами по ЕГЭ, обычно они прилежные и способные, а потому более успешные студенты. Но, к примеру, умение найти информацию или организовать рабочее время, необходимое при обучении в вузе, напрямую не проверит ни один экзамен. Разрыв между школьным и высшим образованием существует до сих пор, поэтому мы работаем с педагогическим составом школ, проводим методические семинары для учителей", — уточняет в разговоре РИА Новости замдиректора института базового образования МИСиС Наталия Подвойская.

Кроме того, в школах применяют разные стратегии подготовки выпускников, поэтому важно, чтобы учителя выбрали наиболее эффективную. "ЕГЭ можно сравнить с зеркалом: некоторые школы уверяют, что оно кривое, хотя проблема лишь в них самих, другие пытаются легкими способами замазать недостатки: не дают знания, а натаскивают учеников на задания конкретного года. Однако большинство образовательных учреждений ведет серьезную работу еще за несколько лет до выпуска очередных классов, и результаты видны", — полагает руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики Виктор Болотов.

По его словам, внутренние исследования университета показали, что ЕГЭ лучше вузовских вступительных экзаменов отражает реальный уровень абитуриента. "Неслучайно еще до введения новой системы многие вузы все чаще отдавали предпочтение письменным работам, чтобы исключить субъективность в оценке поступающих, свойственную устным испытаниям", — отмечает Болотов.

Впрочем, сами школьные учителя утверждают: к формату они привыкли и теперь только рады нововведению. "До ЕГЭ в школах преобладала советская модель обучения иностранным языкам, которая, по сути, сводилась к переводу текста. Единый экзамен произвел своего рода революцию — из-за его комплексного характера учителям пришлось обращать внимание на лексику, способность восприятия текста на слух, устную и письменную речь, коммуникативные навыки школьников. К тому же с каждым годом уточнялись критерии оценки работ, улучшались структура и содержание теста, пропала путаница с заполнением бланков ответа", — делится с РИА Новости наблюдениями старший эксперт ЕГЭ по английскому языку, учитель московской школы № 1525 Елена Хотунцева.

Несколько иначе выглядела первое время ситуация с ЕГЭ по русскому языку — наряду с математикой это был первый обязательный единый экзамен. "Поначалу преобладали тестовые вопросы, поэтому дети играли в угадайку. Со временем в испытаниях по русскому тестовая часть стала гораздо серьезнее по содержанию. Появились интересные задания на поиск ошибок: чтобы с ними справиться, старшеклассник должен уметь грамотно строить предложения. Крайне важно сочинение — дети учатся анализировать текст, выявлять позицию автора, аргументировать собственное мнение. Это интересный формат, мы уделяем ему много времени", — говорит эксперт по проверке экзаменационных работ по русскому языку, учитель столичной школы № 654 Евгения Жегина.

"Репетиторы не понадобились"

По данным Рособрнадзора, в 2018 году по большинству предметов сократилось число выпускников, не сумевших преодолеть минимальный порог. В целом результаты экзаменов примерно на прошлогоднем уровне. На 100 баллов ЕГЭ сдали более шести тысяч экзаменуемых. Некоторым вундеркиндам удалось превзойти самые смелые ожидания: один сдал все четыре экзамена на сто баллов, еще пятеро набрали максимум по трем предметам.

© Фото из личного архива Глеба Уткина Глеб Уткин сдал на максимальные баллы ЕГЭ по русскому, информатике и физике © Фото из личного архива Глеба Уткина Глеб Уткин сдал на максимальные баллы ЕГЭ по русскому, информатике и физике

"У меня были хорошие преподаватели в школе: в моем классе у многих неплохие результаты, к примеру, есть еще один стобалльник по информатике. Плюс много готовился самостоятельно — решал тестовые варианты экзаменов, по физике изучал дополнительную литературу. Репетиторы мне вовсе не понадобились", — рассказывает РИА Новости выпускник томского лицея при ТПУ Глеб Уткин, набравший сто баллов по русскому, информатике и физике.

Своим учителям благодарна и Катерина Кравцова из Конаково — с максимальными баллами по истории, русскому и литературе она без проблем поступит на факультет востоковедения в любой вуз, о чем давно мечтала. "Преподаватель по истории так увлек наукой, что мне самой было все интереснее разбираться, то же самое произошло с литературой. Эта мотивация очень помогла в подготовке. Теперь все дороги открыты: подаю документы в лучшие университеты России", — похвасталась Катя в беседе с корреспондентом РИА Новости.

© Фото из личного архива Катерины Кравцовой Катерина Кравцова сдала на сто баллов ЕГЭ по русскому, истории и литературе © Фото из личного архива Катерины Кравцовой Катерина Кравцова сдала на сто баллов ЕГЭ по русскому, истории и литературе

За честность результатов можно не переживать. В пресс-службе Рособрнадзора нам сообщили, что в этом году никаких утечек экзаменационных материалов не было, работы, набравшие максимальный балл, перепроверялись, а все варианты экзамена были равноценны по сложности и распределялись по регионам случайным образом.

"Стабильность, предсказуемость и полная прозрачность — главные преимущества ЕГЭ. Любой выпускник знает заранее, к чему готовиться, ему известны задания и правила организации. Он может быть уверен, что все участники ЕГЭ находятся в равных условиях и рассчитывают исключительно на свои знания. Это достигается за счет мер контроля, применяемых на ЕГЭ: видеонаблюдение, общественные наблюдатели, четкая регламентация всей процедуры экзамена", — прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

И добавил, что единый госэкзамен — уже устоявшееся явление в России. "Он понятен тем, кто его сдает, и принят российским обществом. Формат и содержание экзамена претерпели за годы его существования серьезную трансформацию. В нынешнем виде он воспринимается участниками как абсолютно объективная процедура. ВЦИОМ подтверждает наши выводы: каждый второй россиянин считает, что система оценки знаний избавилась от субъективного фактора благодаря ЕГЭ, а 57 процентов опрошенных отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах", — резюмирует Музаев.