Госдума обсудит проект о гендерном равенстве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит проект закона "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации", который был внесен в нижнюю палату парламента 15 лет назад, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2003 году, в числе авторов документа — Володин, который в то время был депутатом. Документ был принят в первом чтении также в 2003 году, а в ноябре 2017 года в Госдуме была создана рабочая группа по подготовке инициативы ко второму чтению.

"Законопроект касается равных прав и равных возможностей женщин и мужчин. Дело в том, что сам этот вопрос требует, безусловно, в дальнейшем изучения и, возможно, принятия законопроекта, потому что есть вопросы, связанные с защитой права женщины на труд, вопросы, связанные с заработной платой", — сказал Володин, добавив, что данный проект Госдума планирует рассмотреть в среду.

Политик пояснил, что, например, зарплата "зачастую в меньшем объеме платится женщинам, чем мужчинам", поэтому "эти все вопросы требуют законодательного регулирования и изучения".

"Что касается политических прав… то сейчас женщины в Госдуме, если говорить о должностях, которые они занимают, представлены даже лучше, чем мужская часть… Те вопросы, которые мы для себя считали ранее приоритетными, сегодня решены. Поэтому нам нужно посмотреть на все эти темы уже под другим углом зрения, изучить эти вопросы вместе, в том числе с представителями женских организаций, о чем мы, собственно, и договорились", — также отметил политик.

"Тот законопроект… уже во многом устарел из-за того, что долго лежал на полке. Жизнь пошла дальше, и в других законах многие вопросы были решены. Но это был первый законопроект в Российской Федерации, который заявил о том, что есть такая тема и ее нужно обсуждать", — заключил Володин.