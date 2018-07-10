Госдума обсудит проект о гендерном равенстве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит проект закона "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации", который был внесен в нижнюю палату парламента 15 лет назад, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект касается равных прав и равных возможностей женщин и мужчин. Дело в том, что сам этот вопрос требует, безусловно, в дальнейшем изучения и, возможно, принятия законопроекта, потому что есть вопросы, связанные с защитой права женщины на труд, вопросы, связанные с заработной платой", — сказал Володин, добавив, что данный проект Госдума планирует рассмотреть в среду.
Политик пояснил, что, например, зарплата "зачастую в меньшем объеме платится женщинам, чем мужчинам", поэтому "эти все вопросы требуют законодательного регулирования и изучения".
"Тот законопроект… уже во многом устарел из-за того, что долго лежал на полке. Жизнь пошла дальше, и в других законах многие вопросы были решены. Но это был первый законопроект в Российской Федерации, который заявил о том, что есть такая тема и ее нужно обсуждать", — заключил Володин.