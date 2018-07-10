Волонтеры рассказали о состоянии эвакуированного из Таиланда россиянина

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Эвакуированный из Таиланда гражданин РФ Михаил Глазов, парализованный в результате инсульта, находится в Одинцовской центральной районной больнице Подмосковья, сейчас он нуждается в реабилитации, сообщили РИА Новости волонтеры.

"У него работает только одна рука. Ему нужна реабилитация, а не уколы или еще что-то. Ему никто не помогает 20 минут в день по коридору походить, чтобы потренировать мышцы атрофированные. Передвигается очень медленно, разговаривать не может, мычит, но это большой прогресс — он вообще молчал", — рассказал один из волонтеров, который помогал организовать эвакуацию.

Ранее сообщалось, что проживавший в Таиланде гражданин РФ Михаил Глазов, парализованный в результате инсульта, был эвакуирован в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота".

Глазов прожил на острове Самуи восемь лет, 13 марта он был госпитализирован с третьим инсультом. Еще два инсульта он перенес в начале года. В результате третьего инсульта Глазов потерял возможность двигаться из-за левостороннего паралича. У россиянина, таиландская виза которого закончилась еще пять лет назад, не было средств ни на лечение, ни на возвращение на родину.

Эвакуация Глазова стала возможна благодаря совместным усилиям российских граждан, проживающих в Таиланде и объединенных в группу "Твори Добро Таиланд" в социальной сети Facebook, почетного консульства РФ в провинции Сураттхани, в которую входит остров Самуи, и сотрудников российского посольства в Бангкоке.

Российские волонтеры собрали средства на оплату больничных счетов, штрафа за нарушение визового режима и авиабилета для оставшегося без средств парализованного россиянина, а посольство РФ организовало медицинскую эвакуацию Глазова бригадой врачей ВЦМК "Защита" и помогло в организации его перелета с острова Самуи в аэропорт Бангкока, а оттуда в Россию регулярными авиарейсами.

В России, за счет остатка собранных волонтерами в Таиланде средств, Глазова поместят на две недели в частный пансионат в Подмосковье, неподалеку от города Одинцово, где он в прошлом был зарегистрирован. Мужчине, у которого нет родственников, кроме больной 93-летней матери, нужно восстановить регистрацию и оформить пенсию, прежде чем он сможет получить направление в государственный пансионат для инвалидов, которым необходим постоянный уход, ранее сообщили РИА Новости российские волонтеры, помогавшие Глазову в Таиланде и ведущие сейчас переписку с органами социальной защиты Московской области.