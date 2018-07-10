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Казань получила международную премию за развитие города

(обновлено: 16:20 10.07.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 10 июл — РИА Новости. Столица Татарстана Казань в рамках проходящего в Сингапуре VI Всемирного саммита городов получила специальную номинацию престижной премии Ли Куан Ю, вручаемой раз в два года ведущим городам мира за успехи в управлении и внедрении инноваций, сообщает пресс-служба мэрии города.

Казанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Казань первой среди российских городов удостоили особого упоминания наряду с такими городами, как Гамбург (Германия), Сурабая (Индонезия) и Токио (Япония) в марте этого года. Премия Ли Куан Ю — международная награда, которая была учреждена в 2010 году и вручается раз в два года городам и их руководителям за успехи в управлении и внедрении инноваций в целях улучшения городского хозяйства. Премия названа в честь первого премьер-министра Сингапура, который сыграл важную роль в развитии города-государства. Эксперты выбирают город-победитель (laureate), а также города для особого упоминания (special mention).

"Это победа всего города, всех его жителей и важный итог нашей совместной работы. Развивать большой город, живя только текущими задачами, невозможно, всегда надо находить в себе силы и энергию поднимать глаза и уверенно смотреть в будущее, мечтать и много работать. Эта победа автоматически поднимает уровень требований к самим себе и открывает второе дыхание для достижения задач, которые перед нами ставит жизнь и горожане", — цитирует пресс-служба слова мэра Казани Ильсура Метшина, прокомментировавшего получение награды.

Как отмечается, присуждение данной награды означает признание Казани мировой урбанистической общественностью, поскольку экспертную оценку дают представители различных стран, в частности, жюри представлено специалистами из Швеции, Дании, Сингапура, Новой Зеландии и Китая. За последние шесть лет премию Ли Куан Ю получали такие города, как Нью-Йорк (США, 2012 год), Сучжоу (Китай, 2014 год), Медельин (Колумбия, 2016 год). В 2018 году главная премия присуждена Сеулу (Южная Корея). При этом совет премии решил признать Казань вместе с Гамбургом, Токио и Сурабаей достойной специальной номинации.

Город Казань. Архивное фото
© Depositphotos / MaykovNikita
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Жюри конкурса отметило в итоговой оценке, что Казань является городом всевозможных культур, уважающим свое этническое и религиозное разнообразие, и в будущем, имея хороший план городского развития и богатое наследие и культуру, может стать сильным и особенным городом. В пояснении жюри подчеркивается, что благодаря своим инициативам Казань продемонстрировала впечатляющие успехи в области качества жизни горожан: за последние 10 лет продолжительность жизни жителей столицы Татарстана увеличилась на девять лет, рождаемость возросла в два раза, количество абортов снизилось на 40%, а уровень преступности — в два раза.

"Казань была оценена благодаря своему впечатляющему превращению из ранее блеклого города, где процветала молодежная преступность, а система общественного здравоохранения была в ужасном состоянии, в здоровый город, который теперь известен своей спортивной инфраструктурой, социальной и религиозной гармонией. Город признал, что его жители являются самым ценным достоянием, и начал инвестировать в стратегическом плане в спорт, медицину и семейную жизнь, чтобы улучшить общее качество жизни казанцев", — говорится в комментарии экспертов.

В 2017 году Казань подала заявку, предоставив проекты "Здоровая Казань" (Healthy Kazan), "Экологическое развитие" (Environmental Development) и "Межкультурное взаимопонимание" (Embracing Diversity). После того, как заявка была принята, комиссия премии в составе экспертов из Сингапура, США, стран Европы и Азии в октябре 2017 года инкогнито побывала в столице Татарстана, посетив Казанский Кремль, стадион "Казань Арена", межрегиональный клинико-диагностический центр, один из жилых комплексов, дворец водных видов спорта, департамент продовольствия и питания Казани.

Казанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно встречался с Ли Куан Ю, автор "сингапурского чуда" также посещал республику. Минниханов отмечал, что опыт Сингапура в сфере государственного и муниципального управления очень полезен для Татарстана, республику связывает с Сингапуром многолетнее сотрудничество. В частности, при создании в Татарстане особой экономической зоны "Алабуга" сингапурские специалисты выступали консультантами. Государственные чиновники и муниципальные служащие республики проходили обучение в сфере государственного управления в учебных заведениях Сингапура. Сингапурские компании оказывали серьезную поддержку в реализации в Татарстане проекта создания ИТ-города Иннополис.

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