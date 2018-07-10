Роспотребнадзор ведет забор проб на холеру в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Крымское управление Роспотребнадзора ведет забор проб на холеру в Азовском море на фоне сообщений о возможной вспышке инфекции в украинском Мариуполе, сообщила во вторник журналистам руководитель ведомства Наталья Пеньковская.

На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация о том, что вибрионы опасного заболевания обнаружили около Мариуполя, отдыхающих предупредили о вирусе холеры. Российский Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной.

В понедельник власти Мариуполя заявили об отсутствии в Азовском море холерного вибриона.

"Лабораторией особо опасных инфекций и бактериологической лабораторией Мариупольского городского филиала управления "Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" 2 июля проведен отбор и исследование морской воды. Возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены", — говорится в сообщении на сайте Мариупольского горсовета.