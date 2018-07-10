Руденя: приоритет для Верхневолжья — доступность первичной медпомощи

ТВЕРЬ, 10 июл — РИА Новости. В Тверской области в 2018 году запланировано открыть 50 новых ФАПов в отдаленных от медучреждений населенных пунктах с числом жителей от 100 до 2000 человек, а также приобрести 6 передвижных медкомплексов, оснащенных кабинетом врача, флюорографом и маммографом; об этом сообщили во вторник на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени, посвященном повышению доступности и качества первичной медицинской помощи.
"Возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь — это важнейшее право каждого гражданина. В его обеспечении важную роль играют медицинские организации, куда люди обращаются в первую очередь — поликлиники, ФАПы, скорая помощь. Президент России поставил четкие задачи по развитию медицинской помощи, прежде всего, на селе, в небольших городах и посёлках", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.
Как отмечалось на заседании, в настоящее время в регионе уже действуют 563 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, 257 офисов врача общей практики, 27 амбулаторий, 35 центральных районных больниц, а также мобильные бригады врачей.
Как отмечалось на заседании, еще одной важной задачей является создание в районах Тверской области современных поликлиник. Регион участвует в федеральном проекте "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". В настоящее время в проект, который позволит сократить время регистрации и ожидания в очередях, повысить качество работы медиков, вовлечены 9 взрослых и 10 детских поликлиник. Реализация проекта во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях Тверской области рассчитана до 2023 года.