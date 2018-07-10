Руденя: приоритет для Верхневолжья — доступность первичной медпомощи

ТВЕРЬ, 10 июл — РИА Новости. В Тверской области в 2018 году запланировано открыть 50 новых ФАПов в отдаленных от медучреждений населенных пунктах с числом жителей от 100 до 2000 человек, а также приобрести 6 передвижных медкомплексов, оснащенных кабинетом врача, флюорографом и маммографом; об этом сообщили во вторник на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени, посвященном повышению доступности и качества первичной медицинской помощи.

"Возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь — это важнейшее право каждого гражданина. В его обеспечении важную роль играют медицинские организации, куда люди обращаются в первую очередь — поликлиники, ФАПы, скорая помощь. Президент России поставил четкие задачи по развитию медицинской помощи, прежде всего, на селе, в небольших городах и посёлках", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.

Как отмечалось на заседании, в настоящее время в регионе уже действуют 563 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, 257 офисов врача общей практики, 27 амбулаторий, 35 центральных районных больниц, а также мобильные бригады врачей.

По мнению Рудени, ввод в строй новых ФАПов и мобильных медкомплексов позволит значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи на местах. В первом полугодии 2018 года мобильные врачебные бригады совершили более 100 выездов по области, осмотрено свыше 8000 пациентов. Имеющееся передвижное оборудование позволило провести диагностику более 1500 человекКак отмечалось на заседании, еще одной важной задачей является создание в районах Тверской области современных поликлиник. Регион участвует в федеральном проекте "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". В настоящее время в проект, который позволит сократить время регистрации и ожидания в очередях, повысить качество работы медиков, вовлечены 9 взрослых и 10 детских поликлиник. Реализация проекта во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях Тверской области рассчитана до 2023 года.

"Актуальной темой остается нехватка кадров в отрасли. Основной акцент в решении кадрового вопроса сделан на целевую подготовку молодых специалистов. Кроме того, для привлечения и закрепления медицинских работников на селе осуществляются единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей для врачей, 500 тысяч рублей — для фельдшеров, 300 тысяч рублей — для среднего медицинского персонала. В Тверской области планируется в течение нескольких лет решить вопрос с дефицитом терапевтов, педиатров и врачей узкого профиля", — добавили в пресс-службе.

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