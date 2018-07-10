Путин подписал указ о праздновании 300-летия Перми в 2023 году

Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму

Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Перми в 2023 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2023 году 300-летием основания города Перми постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2023 году 300-летия основания города Перми", — говорится в документе.

Согласно документу, органам госвласти субъектов и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия города. Указ вступает в силу со дня его подписания.