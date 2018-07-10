Госдума приняла во втором чтении проект о праве снимать с учета мигрантов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, дающий россиянам право снимать с учета иностранных граждан на своей жилплощади в любой момент.

Ранее на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений обсуждались поправки к законопроекту, предлагаемые ко второму чтению. Так, со слов главы комитета Сергея Гаврилова, поправкам предусмотрено, что в случае, если работник-иностранец теряет связь с организацией, которая приглашает его на работу, приглашающая сторона имеет право снять его с учета по месту пребывания. В поправках также оговаривается возможность подать соответствующее заявление в электронном виде в МФЦ.

"Внесены существенные поправки, которые серьезным образом увеличивают степень защиты прав владельцев недвижимость — как физических, так и юридических лиц — в части оснований для снятия с учета иностранных граждан. Напомню, до сегодняшнего дня ситуация была достаточно тяжелая, на собственников налагались необоснованные обременения. На наш взгляд, наши поправки решают данную проблему", — заявил Гаврилов в ходе пленарного заседания во вторник.

Законодательная инициатива направлена на защиту прав граждан РФ и повышает достоверность миграционного учета. Законопроект дает гражданину России как принимающей стороне право снять иностранного гражданина с учета в связи с утратой мигрантом основания для учета по месту пребывания. Соответствующее заявление можно будет направить в МВД, через МФЦ, почтой или по интернету, следует из пакета документов законопроекта.

По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера ГД Ирины Яровой, сегодня принимающая сторона, поставив на учет мигранта, не имеет возможности снять его с учета, даже если потеряла с ним контакт или расторгла трудовые отношения. Это, по мнению парламентария, является серьезным ущемлением права собственности и других прав на помещение и фактически дискриминирует гражданина России в праве пересмотра своих решений по постановке мигранта на учет. Кроме того, принимающая сторона может быть подвергнута взысканию, если мигрант проживает не по месту учета, отмечает она.

Президент РФ Владимир Путин в апреле этого года в Петербурге провел заседание с членами Совета законодателей — совещательного органа, созданного в мае 2012 года для обмена опытом и взаимодействия федеральных палат и региональных парламентов. В его состав входят спикеры и вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также руководители законодательных органов субъектов РФ. Путин на встрече отмечал, что проблема трудовой миграции требует совершенствования механизмов защиты граждан РФ от недобросовестных людей, функционирующих в этой сфере.