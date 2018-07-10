Госдума поддержала проект об электрошокерах для транспортной безопасности

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о возможности использования электрошокеров сотрудниками транспортной полиции.
Законопроектом предлагается включить электрошоковые устройства в перечень оружия, которое имеют право приобретать, хранить и носить сотрудники подразделений транспортной безопасности.
"Деятельность подразделений транспортной безопасности осуществляется на объектах массового скопления людей. В этой связи использование огнестрельного оружия их сотрудниками запрещено законодательством, поскольку в результате его применения могут пострадать случайные лица", — говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая особую ответственность, возложенную на подразделения транспортной безопасности, по пресечению в том числе террористических актов на территории аэропортов, электрошокеры могут использоваться как оружие активной самообороны и средство для пресечения таких действий.
Правительство РФ поддерживало законопроект при условии его доработки. В частности, в заключении кабмина отмечается, что необходимо предусмотреть в проекте норму, предоставляющую ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти в области транспорта право на получение, хранение и использование боевого ручного стрелкового оружия для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств первой и второй категорий от актов незаконного вмешательства. Это обосновано тем, что к подразделениям транспортной безопасности относятся подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта.
Комитет Госдумы по транспорту и строительству также поддержал законопроект.