В Тюменской области построят соцобъекты, за которые проголосовали жители

ТЮМЕНЬ, 10 июл — РИА Новости. Муниципалитеты Тюменской области ведут подготовку к строительству объектов, которые выбрали жители региона в ходе рейтингового голосования в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.

"Выбранные объекты включены в муниципальные программы на 2018-2022 годы. Сейчас проводится предварительная работа, связанная с подбором и формированием земельных участков, проектированием, проведением экспертизы строительной документации", — рассказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, уже разработан проект, определен участок и получено положительное заключение госэкспертизы на строительство крытого бассейна в Тобольске. Средства на его возведение также предусмотрены в областном бюджете. По строительству бассейнов в Ялуторовске и Заводоуковске только предстоит разработать проектную документацию. Земельные участки для них уже определены.

В Тюменском районе идет обустройство спортивной зоны на территории школы в поселке Московский. Завершить работы планируется до 1 августа текущего года.

"Люди проголосовали и определили объекты социальной инфраструктуры. Это важные и ответственные обязательства для органов власти, которые необходимо выполнить. Нужно поэтапно двигаться по каждому, готовить документацию и после этого планировать бюджетные расходы", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

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