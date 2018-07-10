Нижегородский глава опроверг слухи о трудностях со станцией метро "Стрелка"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что информация о трудностях с вводом в эксплуатацию станции метро "Стрелка" сильно преувеличена.

Станцию метро, построенную специально к чемпионату мира по футболу, открыли в День России и День города, который отметили 12 июня в Нижнем Новгороде. Станция "Стрелка", строительство которой началось весной 2015 года, располагается в шаговой доступности от стадиона "Нижний Новгород" и должна была обеспечить быструю и комфортную доставку болельщиков как с вокзала, так и из других районов города.

Общая стоимость строительства объекта — 11,6 миллиарда рублей. Срок ввода станции переносился. Помимо этого, в период работы над объектом СМИ сообщали, что группа строителей станции объявляла о приостановке работы в связи с невыплатой зарплаты.

"На самом деле это все – легенды, которые здорово приживаются в средствах массовой информации. Кто-то сказал, что что-то там много раз задерживалось. На самом деле срок сдачи метро по контракту был 23 апреля. И он один раз был перенесен на месяц – до 31 мая. Все. Один раз был перенос. Причем этот перенос был абсолютно понятен. Уже в конце года было понятно, что придется его делать, потому что в ноябре-декабре я был вынужден констатировать ситуацию, что стройка практически встала", — сказал Никитин РИА Новости в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".

По его словам, отставание от графика доходило от 190 до 250 дней по некоторым позициям. "То есть это совершенная катастрофа", — признался глава региона. Он добавил, что было много неожиданностей в части геологического строения грунта, неожиданно проявились подземные воды, рабочие наткнулись при строительстве на свалку бетона.

"Но самые основные проблемы начались в конце лета прошлого года, когда у подрядчика возникли сложности с привлечением финансирования. Мы оказали помощь с привлечением банковского финансирования. Был ежедневный контроль. Я понимал прекрасно, что мы можем позволить себе только однократный перенос – и не позже чем до конца мая, потому что у нас чемпионат. Но при этом я все равно требовал до последнего, чтобы выполняли контрактные сроки", — рассказал Никитин.

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