Замглавы МЧС рассказал о спасательных операциях совместно с добровольцами

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. МЧС России и добровольно-поисковый отряд "Лиза Алерт" проводят совместные спасательные операции уже в 40 регионах страны, заявил замглавы ведомства Владлен Аксенов на Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.

Он назвал эффективным сотрудничество территориальных подразделений МЧС России и волонтерских организаций. В качестве примера эффективной работы с добровольцами замминистра привел совместные действия по спасению людей с региональными поисково-спасательными подразделениями организации "Лиза Алерт" в Москве, Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской областях.

"Всего в 40 субъектах РФ, где есть подразделения этой организации, мы проводим совместные спасательные операции", — сказал Аксенов.

Он также поблагодарил вертолетный поисковый отряд "Ангел" в Москве, общественный отряд "Спас резерв", волонтерский отряд "Воронеж", организацию "Поиск пропавших людей" из Липецка и ряд других поисково-спасательных отрядов.

По словам Аксенова, в 2016-2017 году в Троицком и Новомосковском административных округах к работе привлекались до 250 добровольцев, были найдены четыре человека, а в Новгородской области с отрядом "Феникс" только в 2017 году проведено 28 спасательных операций, обнаружены 12 человек, шесть из них найдены живыми.

Замглавы МЧС сообщил, что взаимодействие территориальных органов ведомства и добровольцев организовано на основании договора о сотрудничестве и осуществляется по нескольким направлениям. Это и поиск людей, и проведение учений, и информационный обмен при организации и ведении поисковых операций, а также работа по профилактике несчастных случаев с людьми в природной среде.

Важным аспектом участия добровольцев в таких операциях Аксенов назвал их обучение по программам подготовки спасателей и аттестация на проведение аварийно-спасательных работ. Подготовка добровольцев проводится на базе специальных учебно-тренировочных центров МЧС России. Их обучают навыкам ориентирования в лесу, подаче знаков вертолетам, оказанию помощи.