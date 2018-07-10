Глава Нижегородской области доволен итогами работы, проделанной к ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что доволен результатами работы, проделанной в регионе к чемпионату мира по футболу.

"Результатами я, безусловно, доволен. Ожидали мы, конечно, какое-то количество эксцессов в допуске. Всегда есть какой-то допуск на какие-то шероховатости. На самом деле вообще – без сучка, без задоринки (все прошло). Я боялся говорить до последнего матча. Но сейчас матч прошел. Ни каких-то инцидентов в сфере безопасности, ни каких-то серьезных конфликтов. Продемонстрировали люди – обслуживающий персонал, волонтеры, жители просто – замечательное отношение к гостям. Сплошные положительные отзывы. Никаких случаев хамства", — сказал Никитин РИА Новости в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".

Он заявил, что лично общался с болельщиками. "Ходил по Покровке, наблюдал, как все происходит. На стадионе постоянно был… Нижегородцы – даже те, кто были скептиками — в момент чемпионата забыли про свой скепсис. Было настроение праздника. Жаль, что он закончился", — отметил Никитин.

Глава области рассказал, что удалось сделать в регионе в период подготовки к ЧМ: был закончен целый ряд проектов в сфере благоустройства, реконструировано более 600 фасадов в Нижнем Новгороде. "Мы изменили даже отношение собственных жителей. Они говорят, что город так никогда не выглядел. Другое отношение – желание поддерживать эту чистоту, желание продолжать эту работу", — отметил врио губернатора.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Нижний Новгород принял четыре игры группового этапа: 18 июня состоялся матч между сборными Швеции и Южной Кореи, 21 июня — Аргентины и Хорватии, 24 июня — Англии и Панамы, 27 июня — Швейцарии и Коста-Рики. Первого июля в Нижнем Новгороде состоялся матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании, 6 июля в четвертьфинале турнира встретились Уругвай и Франция.

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