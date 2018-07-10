Захарченко пожаловался, что к нему в СИЗО не пускают "сторонних" врачей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Арестованный по делу о взятках полковник, бывший борец с коррупцией из МВД РФ Дмитрий Захарченко заявил, что к нему не пускают гражданских врачей, а медики из СИЗО, по его мнению, не обладают должными навыками.

"За всё время, что я писал ходатайства, ко мне ни разу не пустили врачей, не дали ни одного разрешения", — заявил полковник на заседании суда.

Среди прочих докторов ему требовался уролог и другие профильные специалисты, отметил Захарченко. По его словам, врачи в СИЗО не обладают должными навыками, чтобы оказать ему квалифицированную помощь.

Позже Захарченко пояснил, что таким образом не него давят, стремясь получить показания.

Что касается повестки заседания суда, то коллегия судей Мосгорсуда не нашла нарушений в очередном продлении срока ареста полковнику. Бывший борец с коррупцией останется под стражей.

Предварительное расследование по нескольким эпизодам дела полковника Захарченко завершено, в настоящее время он и его защита знакомятся с материалами по обвинению в превышении полномочий. По версии следствия, экс-полицейский предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках. Кроме того, ему вменяют два эпизода получения взятки.

Одна из взяток, 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По этому эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин.

Как следует из его показаний, с которыми ознакомилось РИА Новости, Захарченко получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и "самовольном оставлении места службы" — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку в 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил тоже он. Кроме того, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.