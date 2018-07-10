Главы Колымы и Свердловской области договорились о сотрудничестве

МАГАДАН, 10 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о взаимодействии между регионами в рамках международной выставки "Иннопром-2018", сообщает во вторник правительство Колымы.

"Мы подписываем соглашение о сотрудничестве, которое в будущем перейдет в практическую площадь. Для нас это очень важно. Мы сможем использовать накопленный опыт Свердловской области в сфере медицины и здравоохранения, наладить взаимодействия на уровне наших министерств. Поэтому мы можем организовать и лечение жителей Магаданской области в Екатеринбурге, и использование телемедицины, и повышение квалификации медиков, и консультации. Чтобы это осуществилось, нужно не только желание глав регионов, но и взаимодействие на уровне министерств, образовательных и медицинских учреждений. Но сотрудничество не может быть на основе благотворительности. Поэтому Магаданская область может стать новым рынком сбыта интеллектуальной продукции для Екатеринбурга", — цитирует Носова сайт правительства Колымы.

Поясняется, что соглашение направлено на расширение взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. Помимо прочего, оно предполагает совместную работу двух регионов в сфере охраны и восстановления окружающей среды и улучшения экологической обстановки.

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