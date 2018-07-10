Власти Колымы покупают три самолета L-410 для внутрирегиональных перевозок

МАГАДАН, 10 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Магаданской области и "Уральским заводом гражданской авиации" по поставкам трех самолетов L-410, сообщает во вторник правительство Колымы.

"L-410, которые выпускает завод гражданской авиации, для внутрирегиональных перевозок это востребованное, хорошо себя зарекомендовавшее транспортное средство. С учётом протяженности Магаданской области, её территории, неразвитости дорожной инфраструктуры, авиация является главной в транспортном сообщении, поэтому обновление парка техники необходимо. Если деньги на субсидирование гражданской авиации направить на приобретение самолетов, то окупаемость такого приобретения примерно шесть лет. Даже бизнес скажет, что это эффективно и имеет смысл вкладывать такие деньги", — цитирует Носова правительство Колымы.

Проясняется, что цена сделки — 1 миллиард 300 миллионов рублей. Новые самолеты будут использовать на внутрирегиональных маршрутах.

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