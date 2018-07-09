ОНФ предложил создать министерство экологии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают создать в России министерство экологии, которое полностью взяло бы на себя природоохранные функции, заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев.

"Мы сформировали целый ряд предложений ОНФ, направленных на реализацию майского указа президента… По-первых, это создание отдельного министерства экологии, которое могло бы полностью на себя взять природоохранные функции", — сказал Гутенев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что в текущем году члены ОНФ совместно с федеральными органами государственной власти планируют запустить "единую автоматизированную систему контроля за потенциально опасными объектами, в том числе наносящими вред экологии". Среди таковых, по его словам: мусорные полигоны, водоканалы, промышленные предприятия, а также торговые центры.

"Кроме того, мы выступаем за то, чтобы оборудовать всю мусоровывозящую технику системами ГЛОНАСС и ввести исправительные работы и изъятие техники за нарушение обращения с отходами", — отметил Гутенев, добавив, что все предложения ОНФ направил в министерство природных ресурсов и экологии России.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. В сфере экологии перед правительством также поставлен ряд задач. В частности, к 2024 году предстоит экологически оздоровить Волгу и сохранить уникальную водную систему Байкала, очистить берега и акваторию от мусора. Также к обозначенному сроку объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах России должен снизиться не менее чем на 20%. В указе правительству поручено к 2024 году ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов.