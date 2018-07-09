В Якутске открылись первые Международные интеллектуальные игры

ЯКУТСК, 9 июл — РИА Новости. В спорткомплексе "Триумф" столицы Якутии в понедельник состоялась торжественная церемония открытия первых Международных интеллектуальных игр (МИИ), собравших лучшие школьные команды из России и зарубежных стран.

Зрелищная церемония открытия с участием этно-групп и хореографических коллективов представила национальный колорит Якутии и завершилась массовым флешмобом. Участниками конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ стали более 700 ребят, из них – 169 детей из 17 зарубежных стран, 97 – из 17 регионов Российской Федерации.

"Сегодня мир стремительно меняется: наступающая цифровая эпоха стирает все границы и все расстояния. Каким будет этот новый мир, зависит от вас, друзья. Вне всякого сомненья, вы будущая интеллектуальная элита планеты и нашей России, которая стремится занять в мире место, подобающее великой научной и технологической державе", — отметил в видеобращении к участникам Игр врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Как сообщили в пресс-центре Игр, в спорткомплексе "Триумф" участников, экспертов, тьюторов и гостей приветствовал исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов, который подчеркнул, что игры станут важным шагом в построении глобальной интеллектуальной сети. Также поздравления участникам Международных интеллектуальных игр направили президент РАН Александр Сергеев, министр просвещения РФ Ольга Васильева, Лауреат Нобелевской премии, почетный председатель программного комитета "Международные интеллектуальные игры" Жорес Алферов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

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