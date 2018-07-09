Власти Кузбасса обсудят с жителями стратегию развития региона до 2035 года

КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. Власти Кемеровской области до конца лета планируют провести встречи с местными жителями, чтобы обсудить основные направления стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года и к началу сентября внести необходимые коррективы, сообщил на пресс-конференции в понедельник врио губернатора Сергей Цивилев.

"Сто дней назад мы собрались вместе с главами и поставили перед собой цель — сделать Кузбасс №1 за Уралом по темпам развития и комфортной среде обитания. Второе, что мы решили, — разработать основные направления развития Кузбасса, чтобы достичь эту главную цель. И сегодня мы представляем наши наработки общественности, жителям Кузбасса и начинаем активное обсуждение наших основных направлений социально-экономического развития Кузбасса. Цель этого — учесть мнения всех жителей и экспертов. Очень хорошо, если будут даны какие-то пожелания, которые мы смогли бы включить в стратегию", — сказал Цивилев.

По его словам, в основу документа легли планы развития каждого из 34 муниципалитетов Кузбасса, всех крупных предприятий и разработки профильных департаментов по всем экономическим и социальным сферам. Предложения вносили привлеченные специалисты, федеральные институты и министерства. Эксперты подготовили макроэкономические показатели развития области до 2035 года, представленные не только аналитическим описанием, но и в виде презентаций и графиков. Кроме того, составители уже учли более 600 идей жителей региона из нескольких тысяч комментариев, поступивших на сайт Кузбасс-2035.рф.

Стратегия разделена на три этапа ("Рывок" в 2018-2019 годах, "Динамичное развитие" в 2020-2024 годах и "Устойчивое благополучие" в 2025-2035 годах) и включает пять направлений: "Промышленный рост. С заботой о человеке" (развитие производств с учетом экологии), "Будущее Кузбасса" (образовательные программы), "Забота о здоровье", "Транспортный прорыв" и "Кузбасс. Новые возможности" (благоустройство и культура).

Как пояснил Цивилев, чтобы максимально учесть общественное мнение, помимо сайта и обсуждения в соцсетях, решено организовать встречи глав территорий и работу выездной комиссии обладминистрации, в составе которой он будет лично посещать города и районы области, встречаться с жителями и слушать их предложения по документу. "Это все в комплексе и позволит учесть интересы всех граждан. Надо объяснить людям, чтобы они не стеснялись, давали свои предложения. Срок для обсуждения — до конца августа, потом мы должны уже формировать бюджет на 2019 год", — уточнил он.

"Это живой документ, который будет меняться вместе с тем, как меняются потребности и ожидания кузбассовцев… Когда мы закончим обсуждение с нашими жителями в конце августа, мы передадим наши предложения в правительство РФ, чтобы они были включены в стратегию развития всего государства, которая должна быть сформулирована до ноября. Когда она будет утверждена, мы снова внесем корректировки", — добавил Цивилев.