Мотоциклистам запретили ночью въезжать в исторический центр Саратова

САРАТОВ, 9 июл – РИА Новости. Власти Саратова запретили мотоциклистам ночью въезжать в исторический центр города из-за жалоб местных жителей на шум от мотоциклов, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка МВД.

Ограничения затронут проезд Котовского, улицы Некрасова, Григорьева, Первомайскую, Московскую и Радищева.

"Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации… принял соответствующее решение об установке дорожных знаков 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" с табличкой 8.5.4 "Время действия" с 22.00 до 06.00 на указанных участках улиц с внесением изменений в проекты организации дорожного движения на указанные улицы", — говорится в сообщении.

В главке отметили, что запрет инициировала городская ГИБДД из-за постоянных жалоб горожан на шум от мотоциклов, а также в связи необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения в историческом центре города, сохранности исторического, архитектурного и культурного наследия.