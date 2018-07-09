Рошаль выступил за рекомендательный характер протоколов лечения

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Медицинские клинические рекомендации для российских врачей не должны иметь юридической силы в случае судебного разбирательства, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В июне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение качества медпомощи путем унификации протоколов лечения и клинических рекомендаций, определяющих алгоритм действий врача. Клинические рекомендации — это документы, содержащие информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медработника, с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих на результаты лечения.

"Клинические рекомендации вне закона. В клинических рекомендациях должна быть палитра возможных решений и подходов, каждый из которых носит рекомендательный характер", — сказал Рошаль.

Если клинические рекомендации станут обязательными для исполнения, многие врачи окажутся под следствием, пояснил Рошаль.

Ранее стало известно, что Минздрав России подготовил законопроект о внеочередной аккредитации врачей, которые нарушают клинические рекомендации по лечению пациентов.