Рошаль выступил за рекомендательный характер протоколов лечения

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Медицинские клинические рекомендации для российских врачей не должны иметь юридической силы в случае судебного разбирательства, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
"Клинические рекомендации вне закона. В клинических рекомендациях должна быть палитра возможных решений и подходов, каждый из которых носит рекомендательный характер", — сказал Рошаль.
Если клинические рекомендации станут обязательными для исполнения, многие врачи окажутся под следствием, пояснил Рошаль.
Ранее стало известно, что Минздрав России подготовил законопроект о внеочередной аккредитации врачей, которые нарушают клинические рекомендации по лечению пациентов.