Ростовчанину грозит штраф за попытку продажи древней амфоры, заявил эксперт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. Административная ответственность может грозить жителю Ростова-на-Дону, выставившему на продажу за 3,5 миллиона рублей древнюю амфору, которую он выкопал у себя на участке, сообщил РИА Новости директор археологического музея-заповедника Танаис Вадим Перевозчиков.

Ростовчанин выставил амфору на продажу 2 июля текущего года. С его слов, он выкопал ее на своем участке, когда строил подвал, а специалисты определили ее возраст – I-II века до нашей эры. Продать находку он решил потому, что ее могут разбить его маленькие дети.

По словам Перевозчикова, по закону любой археологический предмет, найденный в земле, принадлежит государству. "Он должен был сдать его в музей, где есть специалисты-археологи — в Ростове это Ростовский областной музей краеведения", — уточнил собеседник.

Он добавил, что археологические находки должны сдаваться государству безвозмездно. Продажа археологических находок попадает под административную ответственность. "Если человек сдает предмет сам, это одна ситуация, а когда он начинает это продавать, это черный рынок и административная ответственность", — сказал Перевозчиков.