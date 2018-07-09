На Ставрополье 9-11 июля ожидается жара до 40 градусов

ПЯТИГОРСК, 9 июл — РИА Новости. Жара до 40 градусов ожидается в Ставропольском крае с понедельника до среды, сообщает ГУ МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период 13.00 до 17.00 мск с 9 по 11 июля в Ставропольском крае ожидается сильная жара плюс 40 градусов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за жары на территории края "существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций или происшествий не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна".

Кроме того, возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждение сельскохозяйственных угодий, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у населения.