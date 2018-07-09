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В Кузбассе планируют создать сеть сердечно-сосудистых центров

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© РИА Новости / Евгений СамаринСейчас в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний входят люди с 35 летСейчас в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний входят люди с 35 лет
© РИА Новости / Евгений Самарин

КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. Власти Кемеровской области планируют в течение 2018-2019 годов реализовать проект "Спасенное сердце" и развить сеть сердечно-сосудистых центров, чтобы снизить уровень смертности по этим заболеваниям, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора Сергей Цивилев на пресс-конференции об основных направлениях стратегии развития Кузбасса до 2035 года.

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По его словам, направление стратегии "Забота о здоровье" перекликается с майскими указами президента о развитии системы здравоохранения, связанном с 8 показателями — от демографии до снижения смертности. В Кузбассе уже выделены средства на капитальный ремонт четырех клинических диспансеров в Новокузнецке, Кемерово и Прокопьевске, а также дополнительный бюджет на закупку лекарств, диагностического и лечебного оборудования.

Как отметил Цивилев, в это направление входит и завершение строительства комплекса городской Междуреченской больницы. Согласно проектно-сметной документации, стоимость строительства и оснащения больницы на 186 койко-мест составляет 1,9 миллиарда рублей, большую часть которых обещал выделить федеральный бюджет. Ввести ее в эксплуатацию планируется к 2021 году, и проблемы с медицинским обслуживанием в Междуреченске будут решены, заверил глава региона.

"У нас 50% (случаев смертности от заболеваний) мы теряем людей, особенно трудоспособного населения, по причине сердечно-сосудистых заболеваний. И это, конечно же, недопустимо. Поэтому мы запускаем опорный проект "Спасенное сердце" и намерены разработать два региональных сердечно-сосудистых центра и 10 первичных сосудистых отделений", — сказал Цивилев.

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По данным властей, цель проекта — охватить сосудистыми центрами 100% взрослого населения и при диагнозе "инфаркт" спасти за два года не менее 1 тысячи жизней. "Это сколько будет целых семей, сколько детишек будет расти в полных семьях, а сколько мы сохраним сотрудников наших предприятий", — отметил врио губернатора. Кроме того, планируется завершить строительство Кузбасского кардиологического центра, в который войдёт центр телемедицины, приобрести два ангиографа и УЗИ экспертного класса, создать телемедицинские дистанционные консультативно-диагностические центры.

Проект "Наша поликлиника", по оценкам властей, должен решить проблему доступности медицинской помощи. Как пояснил Цивилев, его суть — в оптимизации всех процессов в поликлиниках, чтобы пациенты не тратили время и нервы в очередях, а врачи и медсестры — помогали людям без напрасной траты своего времени. В 2019 году новые технологии планируется опробовать в 12 медицинских организациях в Кемерове и Новокузнецке, к 2020 году проект планируется реализовать ещё в 40 медучреждениях, расположенных в 25 городах и районах области.

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