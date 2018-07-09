В Якутске открываются Международные интеллектуальные игры

ЯКУТСК, 9 июл — РИА Новости. Торжественная церемония открытия первых международных интеллектуальных игр, собравших лучшие школьные команды из России и 17 зарубежных стран, началась в столице Якутии, сообщили в пресс-центре МИИ.

Красочная церемония в спорткомплексе "Триумф", отражающая национальный колорит Якутии, завершится массовым флеш-мобом. Семьсот участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ, среди которых 169 детей из 17 стран мира, 97 детей из 17 регионов России, смогут сфотографироваться на фоне хештега #ILOVEYAKUTIA.

В открытии Игр принимают участие исполняющий обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов, президент международной Азиатской Олимпиады по физике Леонг Чуан Квек, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, почетные гости из Сингапура, Непала, Канады, Италии, Мексики, Таиланда, Турции.

В программе МИИ — олимпиады, научные конференции, конференция-конкурс научно-исследовательских работ, соревнования по робототехнике, командной разработке программных приложений IT-Хакатон, 3D-моделированию, лекции и мастер-классы известных ученых, деятелей науки и культуры.

Команды-участницы сформированы на основе школ, известных своими достижениями в области научного образования, чьи ученики побеждают на международных конкурсах, в том числе по линии Intel-ISEF.

Во время проведения Игр в дополнение к соревнованиям предусмотрена экскурсионная программа, включающая посещение музеев, выставок и достопримечательностей Республики Саха, а также культурная программа, где будут представлены обычаи и традиции как народов Якутии, так и всех стран — участниц игр. Как отметили в пресс-службе, проведение Игр будет таким образом способствовать также повышению узнаваемости бренда Якутии, развитию туризма.

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