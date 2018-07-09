Патрушев рассказал об обеспечении Крыма питьевой водой

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Районы южного берега Крыма, центральная и северная части полуострова, а также Севастополь обеспечены питьевой водой в полном объеме, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев в понедельник в Севастополе проводит совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

"В настоящее время районы южного берега, центральная и северная части Республики Крым, а также город Севастополь обеспечены водой в полном объеме", — заявил Патрушев.

"Важно продолжить реализацию данных мероприятий и добиться гарантированного обеспечения всего населения Крымского полуострова, включая туристов, доброкачественной питьевой водой", — добавил он.

Патрушев попросил руководителей органов государственной власти и местного самоуправления держать решение этой задачи на контроле.