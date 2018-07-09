Глава Ингушетии попросил Путина помочь с водообеспечением населения

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина поддержать проект властей республики по водообеспечению населения.

На встрече с президентом, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, Евкуров отметил, что водоснабжение – это чувствительная проблема, но не только для республики, а для страны в целом.

"Я говорил в министерстве строительства по этим вопросам. Там разрабатывают отдельную программу по водообеспечению, в том числе в рамках майского указа. Где-то три года назад был разработан очень хороший проект. Просил бы поддержать и министерство строительства, и Республику Ингушетия по водообеспечению населения", — сказал Евкуров.

"Это крайне болезненная тема. Да, мы три-четыре года назад сняли проблему, но сегодня есть ряд населенных пунктов, где, во-первых, сети изношены, во-вторых, добыча воды. Если раньше глубина скважин была одна, то сегодня это уже совершенно другие глубины, вода там истощается. Поэтому просил бы поддержать этот проект", — добавил глава региона.

Евкуров уточнил, что в целом по социально-экономическим показателям текущего года в республике наблюдается динамика.