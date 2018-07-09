Аэропорт Симферополя обслужил 1,8 миллиона пассажиров за полгода

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Более 1,8 миллиона пассажиров обслужил аэропорт Симферополя с января по июнь текущего года, рост пассажиропотока в сравнении с первым полугодием 2017 года составил 4%, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Пассажиропоток аэропорта Симферополь в январе-июне 2018 года составил 1886126 человек, что на 4% больше аналогичного периода 2017 года", — сообщили в аэропорту.

Количество взлетно-посадочных операций составило более 14,5 тысячи. В январе-июне в тройку лидеров по объему перевозок вошли "Уральские авиалинии", "Россия" и "Аэрофлот", совместно они перевезли 1,07 миллиона пассажиров.

Вылет и прилет всех рейсов с 16 апреля производится в новом терминале аэропорта Симферополь. С момента начала работы нового терминала его пассажирами стали более 1,1 миллиона человек.