В Высшей школе экономики появится институт экологии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Институт экологии создается в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщила пресс-служба вуза.
Как сообщается, главой Института экологии станет Борис Моргунов, который занимался вопросами экономики природопользования и развития северных территорий в Минэкономразвития и Госкомсевере РФ. Кроме того, в Институте будут работать "эксперты в области экономики, географии, биологии, медицины, имеющие большой опыт в подготовке и реализации крупных международных экологических проектов".
"Мы намерены привлекать к научно-исследовательской работе студентов и аспирантов "Вышки", а также использовать результаты исследований и разработок института в образовательных программах аспирантуры, магистратуры и бакалавриата и всячески содействовать их практическому применению", — приводит пресс-служба слова Моргунова.