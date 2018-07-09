В Высшей школе экономики появится институт экологии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Институт экологии создается в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщила пресс-служба вуза.

"Институт экологии НИУ ВШЭ займется исследовательской и образовательной деятельностью, а также экспертно-аналитической поддержкой государственных проектов в сфере экологической безопасности и проектов, предусмотренных госполитикой России в Арктике… официальное открытие Института экологии НИУ ВШЭ запланировано на 1 августа 2018 года", — говорится в сообщении.

Как сообщается, главой Института экологии станет Борис Моргунов, который занимался вопросами экономики природопользования и развития северных территорий в Минэкономразвития и Госкомсевере РФ. Кроме того, в Институте будут работать "эксперты в области экономики, географии, биологии, медицины, имеющие большой опыт в подготовке и реализации крупных международных экологических проектов".

По словам проректора ВШЭ Андрея Жулина, Институт экологии будет оказывать содействие органам власти, научным центрам и другим подразделениям школы в достижении экологической безопасности. Помимо этого, институт будет заниматься образовательными проектами.

"Мы намерены привлекать к научно-исследовательской работе студентов и аспирантов "Вышки", а также использовать результаты исследований и разработок института в образовательных программах аспирантуры, магистратуры и бакалавриата и всячески содействовать их практическому применению", — приводит пресс-служба слова Моргунова.