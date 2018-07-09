Депутат: разногласия ведомств мешают принять закон об обращении с животными

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Закон об ответственном обращении с животными в России до сих пор не могут принять из-за межведомственных противоречий, в том числе из-за различных позиций по регистрации животных, сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Ключевой вопрос, который был камнем преткновения, это межведомственные противоречия между различными правительственными структурами, которые между собой не могут договориться, как будут осуществляться те или иные действия, например, связанные с регистрацией животных. Эти противоречия до сих пор не сняты", — пояснил Бурматов в ходе онлайн-конференции в "Парламентской газете".

Депутат отметил, что Дума не намерена отступать от принятия законопроекта. "Я считаю, что закон об ответственном обращении с животными должен быть принят. Мы здесь на месте не стоим, не ждем, когда они там договорятся друг с другом, мы принимает закон фрагментарно…. Тема, связанная с запретом притравки – это норма, как раз изъятая из этого закона. Так как тематика притравки была одним из камней преткновения, мы видели, что некоторые хотят ее фактически легализовать… Мы приняли закон, который запретил контактную притравку в России", — сказал он.

На прошлой неделе специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил надежду, что Госдума в осеннюю сессию примет закон о запрете жестокого обращения с животными.

Ранее Бурматов сообщил РИА Новости о росте количества зарегистрированных преступлений в сфере жестокого обращения с животными. По приведенным им данным МВД, за первый квартал 2018 года в Центральном федеральном округе зафиксирован рост количества зарегистрированных преступлений на 440% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в Северо-Западном федеральном округе — на 214%, Северо-Кавказском федеральном округе — на 300%, Южном федеральном округе — на 42,9%, Уральском федеральном округе — на 37,5%, Сибирском федеральном округе — на 60%, Дальневосточном федеральном округе — на 250%, лишь Приволжский федеральный округ показал падение на 58,8%.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что инициатива будет рассмотрена во втором чтении в июне 2017 года. Позже в Госдуме заявили, что законопроект находится "почти на выходе" и может быть принят в ближайшие месяцы.