Роспотребнадзор проверил на границе более четырех миллионов гостей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Более четырех миллионов пассажиров, прибывающих в Россию, досмотрены специалистами Роспотребнадзора с конца мая в рамках мероприятий по обеспечению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в ведомстве, санитарный контроль на границе РФ проводится с целью не допустить завоз и распространение на территории России инфекционных болезней. Отмечается, что работа контроля сотрудниками Роспотребнадзора осуществляется круглосуточно в 241 пункте пропуска, в том числе в морских портах, аэропортах, на железнодорожных станциях, автодорожных переходах и смешанных пунктах пропуска.

"С 20 мая на территорию Российской Федерации прибыло более 51 тысячи рейсов, досмотрено более 4 миллионов пассажиров. Наибольшее число гостей нашей страны прибыло через пункты пропуска на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, при пересечении границы пассажиры досматриваются с использованием бесконтактной термометрии. Такой способ досмотра не занимает дополнительного времени и является эффективной мерой для предотвращения завоза инфекционных заболеваний.

"По результатам было выявлено 129 пассажиров с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях специалистами службы организован и проведен комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пассажиры прибыли с повышенной температурой, больных с опасными инфекционными заболеваниями среди них не обнаружено.