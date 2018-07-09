ХАБАРОВСК, 9 июл — РИА Новости. Минвостокразвития и Минтранс подготовили и предали в правительство РФ обращение о льготных авиабилетах на Дальний Восток, с которыми возник дефицит, сообщил в понедельник журналистам в Хабаровске министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвития РФ вместе с компанией "Аэрофлот" решить проблему нехватки льготных авиабилетов на Дальний Восток после того, как льготные билеты для дальневосточников у этого перевозчика закончились уже через неделю.

"Что касается льготных перевозок, я его (министра транспорта Сергея Дитриха) проинформировал. Мы подготовили совместное обращение на уровень председателя правительства РФ, с выкладкой… Эта информация передана в правительство для принятия решения. Сейчас на уровне Минтранса идут проработки, как они будут выполнять это решение", — сказал Козлов.

Он отметил, что в этом документе Минвостокразвития сделало "срез наличия авиабилетов по календарю, динамику снижения по годам".

"Мы максимально на уровень всех площадок постараемся информацию довести, чтобы это решение было принято", — сказал министр.