Минвостокразвития составит список транспортных проблем ДФО

ХАБАРОВСК, 9 июл — РИА Новости. Губернаторы ДФО представят Минвостокразвития "табель транспортных проблем", требующих решения на федеральном уровне, сообщил в понедельник журналистам в Хабаровске министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

"Объезжая территории, мы в каждой проводим встречу и получаем от губернатора единый табель проблем, связанных с министерством транспорта, чтобы расставить приоритеты на ближайшее время", — сказал Козлов.

Он отметил, что часть этих вопросов была озвучена на его встрече с министром транспорта РФ Сергеем Дитрихом. "Свели перечень десятилетиями накопленных проблем, передали его в Минтранс и договорились о том, что в рамах этого большого перечня проблем определим приоритеты", — сказал глава Минвостокразвития.

По его словам, министр транспорта пообещал закрепить ответственных исполнителей по проблемным направлениям. "Мы будем каждый вопрос мониторить в календаре и достигать результата", — сказал Козлов.