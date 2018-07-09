Врио главы Якутии открыл всероссийскую студенческую стройку "Север"

ЯКУТСК, 9 июл — РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев открыл всероссийскую студенческую стройку "Север" на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Проект, реализующийся по поручению президента Российской Федерации, собрал более 800 участников из 31 региона страны. "Север" является самой масштабной студенческой стройкой России за последнее время.

"Здесь собрались ребята из самых разных уголков страны — от Севастополя до Камчатки. Такие мероприятия дают нам воочию убедиться, насколько огромна наша Россия!" — обратился к собравшимся врио главы Якутии Айсен Николаев.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России, открыто в 1983 году в Ленском районе Якутии. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". Предполагается, что "Сила Сибири" будет поставлять газ Якутского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток и в Китай.