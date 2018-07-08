Руденя от имени жителей Верхневолжья поблагодарил сборную России по футболу

ТВЕРЬ, 8 июл — РИА Новости. От имени жителей Тверской области губернатор региона Игорь Руденя поблагодарил игроков сборной России по футболу, ее главного тренера и всех, кто принимал участие в подготовке футболистов, за выдающееся выступление на ЧМ-2018.

"Яркая, самоотверженная игра российских футболистов подарила всем нам незабываемые, яркие положительные эмоции и переживания каждой минуты и даже секунд матча! Спасибо всем, кто болел и поддерживал нашу команду, которая вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу. Уверен, что наша российская футбольная сборная еще не раз порадует всех нас!" — написал Руденя в соцсети Инстаграм.

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