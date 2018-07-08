Путин отметил важную роль студенческих отрядов

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал открытие всероссийской студенческой стройки "Север", отметив вклад стройотрядов в укрепление экономического потенциала страны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия на Чаяндинском месторождении Всероссийской студенческой стройки "Север". С удовлетворением отмечу, что за многие годы своего существования движение студенческих стройотрядов внесло достойный вклад в укрепление экономического потенциала страны, в решение ключевых общенациональных задач. И потому важно, что эти замечательные традиции продолжаются, обогащаются новыми трудовыми победами и свершениями", — говорится в приветствии.

По словам главы российского государства, подтверждением этому служит активное участие молодёжи в строительстве магистрального газопровода "Сила Сибири".

"Уверен, что вы с пользой проведёте трудовую смену, приобретёте практический опыт, проверите себя, свой характер на прочность, и конечно, обязательно встретите новых друзей и единомышленников. Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", — добавил Путин.