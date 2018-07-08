Путин отметил важную роль студенческих отрядов

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал открытие всероссийской студенческой стройки "Север", отметив вклад стройотрядов в укрепление экономического потенциала страны, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам главы российского государства, подтверждением этому служит активное участие молодёжи в строительстве магистрального газопровода "Сила Сибири".
"Уверен, что вы с пользой проведёте трудовую смену, приобретёте практический опыт, проверите себя, свой характер на прочность, и конечно, обязательно встретите новых друзей и единомышленников. Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", — добавил Путин.