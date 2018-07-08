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Общество

Краснодарский губернатор отметил высокий уровень организации ЧМ в регионе

(обновлено: 18:31 08.07.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗдание международного аэропорта Сочи с символикой чемпионата мира по футболу 2018.Здание международного аэропорта Сочи с символикой чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. Организация чемпионата мира по футболу в Краснодарском крае была на высоком уровне, а радушие кубанцев сделало этот турнир фантастическим, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сочи принял шесть матчей ЧМ-2018, последний из них – субботний четвертьфинал Россия-Хорватия, в котором хозяев уступили в серии пенальти.

"Это был, безусловно, исторический матч, и стадион "Фишт" был достоин того, чтобы его провести. Уверен, что болельщики, а их в Сочи вчера было небывалое количество, будут вспоминать не только игру, но и атмосферу, которая весь вечер была на стадионе и во всем городе. Краснодарский край, со своей стороны, сделал все, чтобы она была по-настоящему праздничной", — сказал губернатор.

Он выразил огромную благодарность региональной команде, которая на протяжении многих месяцев этот праздник готовила. "Это был большой труд, мы в очередной раз показали всему миру, что Кубань на самом высоком уровне может организовывать события мирового масштаба. И, конечно, отдельная благодарность всем жителям Краснодарского края – без вашего гостеприимства и радушия такого фантастического чемпионата просто бы не было", — добавил Кондратьев.

Он отметил, что все службы сработали максимально оперативно и слаженно. "Вчерашний матч посетили более 44 тысяч зрителей, десятки тысяч собрались на фан-зоне в районе Южного мола и по всему городу", — сообщил глава региона, уточнив, что на стадионе было более 5 тысяч хорватских болельщиков.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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По словам губернатора, в день матча автобусами, электричками, поездами было перевезено почти 40 тысяч человек — это болельщики, которые передвигались бесплатно. На железнодорожных маршрутах курсировали дополнительно 70 пар поездов. Рекордное количество пассажиров принял аэропорт Сочи, превзойдя показатели открытия и закрытия Олимпиады-2014. На прилет и вылет 7-8 июля пассажиропоток, по предварительным данным, составил до 35 тысяч человек.

"Вопросов не было и к работе медиков – их профессионализм также отметили наши гости. В дни матча дежурили 20 мобильных бригад: две на игровом поле и 18 – для зрителей. Врачебные бригады постоянно дежурили на территории Фан Феста", — уточнил глава региона.

Он также отметил, что в день матча не было зафиксировано серьезных правонарушений, были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. При проведении матча на стадионе за безопасностью следили более 1,7 тысячи контролеров и сотрудников охранных организаций, около 1 тысячи волонтеров. Особое внимание уделялось и безопасности на территории проведения фестиваля болельщиков, подчеркнул Кондратьев.

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-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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