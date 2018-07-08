От благополучия семей зависит будущее России, заявила Голикова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. От благополучия российских семей зависит будущее страны, институт семьи занимает центральное место в современной социальной политике, сказала РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

"Семья — это фундамент общества, поэтому благополучие наших российских семей — это счастливое и успешное будущее нашей страны. Институт семьи занимает центральное место в современной социальной политике", — заявила Голикова.

Она напомнила, что на днях правительство утвердило план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы Десятилетие детства. "В него входят первоочередные задачи на ближайшие три года: повышения благосостояния детей и семей с детьми, решения инфраструктурных проблем в этой области, образование, культурное развитие детей, физкультура и спорт", — отметила собеседница агентства.

"Кроме того, в скором времени по всей стране начнутся национальные проекты, в том числе, в социальной сфере, среди них – проект по демографии. Только на его финансирование государством предусмотрено 3,8 триллиона рублей", — добавила она.