Сенцов в письме рассказал о своем здоровье

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Олег Сенцов, получивший в России срок по статье "терроризм", в письме, текст которого обнародовала на своей странице в Facebook украинская актриса Римма Зюбина, рассказал о состоянии своего здоровья.

Письмо датировано 3 июля.

"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день (голодовки – ред.), конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть", — приводит слова Сенцова актриса.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова 28 июня посетила его в колонии. Она уточнила, что Сенцов дважды в день получает питательные вещества, его давление, температура тела и "общий настрой" также удовлетворительные. Также омбудсмен обратила внимание на то, что заключенный встретил ее стоя, он нормально передвигается.

По ее словам, Сенцов смотрит телевизор, читает газеты и пишет сценарий к фильму. Москалькова также сообщила, что его содержат в колонии в больничной палате площадью около 16 квадратных метров с двумя окнами без решеток, форточки которых открываются.