Марки к 100-летию Кемерово и 400-летию Новокузнецка появились на почте

КЕМЕРОВО, 7 июл — РИА Новости. Достопримечательности Кемерово и Новокузнецка появились на почтовых марках, которые напечатали в честь отмечаемых в этом году 100-летнего и 400-летнего юбилеев городов и уже выпустили в обращение, сообщила РИА Новости главный специалист по корпоративным коммуникациям кузбасского управления Федеральной почтовой связи (филиал ФГУП "Почта России") Елена Петракова.

Столица Кузбасса — Кемерово — праздновала первый вековой юбилей 11-12 июня, в Новокузнецке торжества в честь 400-летия со дня образования проходят с 1 по 8 июля.

"В почтовое обращение 6 и 7 июля вышли марки, посвященные 100-летию города Кемерово и 400-летию Новокузнецка. Каждая марка номиналом 27 рублей, размером 42 на 30 миллиметров, в честь Кемерово — горизонтальная, с Новокузнецком — вертикальная. Они изданы тиражом по 270 тысяч экземпляров и уже поступили в продажу в отделения почты России", — сказала собеседница агентства.

На кемеровской марке на фоне города изображен монумент "Память шахтерам Кузбасса" знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного, который установлен в 2003 году на Красной горке и признан архитектурно-историческим символом региона. На второй почтовой марке — несколько достопримечательностей Новокузнецка: Спасо-Преображенский собор (старейший православный кафедральный собор, построенный в XVIII веке), памятник истории и архитектуры федерального значения Кузнецкая крепость и стела к 30-летию Победы, которая находится на Бульваре Героев.

Кроме того, к выпуску почтовых марок изготовлены конверты и специальный штемпель гашения первого дня. Поставить оттиск штемпеля на марках может любой желающий. В Кемерово торжественную церемонию гашения провели в пятницу на главпочтамте, в Новокузнецке она состоится сегодня в течение дня, прямо в зоне народных гуляний на улице Кирова.

"Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров", — пояснила Елена Петракова.