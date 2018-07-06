Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" сменит руководство

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Попечительский совет благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" рекомендовал ее нынешнему менеджменту передать дела новому руководству, сообщил глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Как сообщает сайт СПЧ, в пятницу состоялось заседание попечительского совета "Справедливой помощи", председателем которого является Федотов. В этом совещании приняли участие члены попечительского совета и сотрудники организации.

"Попечительский совет принял к сведению протокол общего собрания организации от 29 июня и выразил благодарность Ксении Соколовой и Андрею Макееву за ту большую работу, которую они провели в качестве кризисных менеджеров организации, начиная с января 2017 года. Это было очень трудное время для всех, кто хотел сохранить и продолжить дело Елизаветы Глинки", — цитирует сайт СПЧ слова Федотов.

Он отметил, что попечительский совет признателен всем, кто согласился после трагической гибели Доктора Лизы на время пожертвовать своей профессиональной карьерой, чтобы встать у штурвала созданного ею благотворительного фонда.

"Сейчас наступает новый этап в жизни организации, и мы рекомендовали организовать передачу дел новому менеджменту организации в соответствии с решениями, принятыми в конце июня", — сообщил председатель попечительского совета.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года организация официально сменила название на "Справедливая помощь Доктора Лизы". Она продолжила работу по эвакуации детей на лечение; за время существования программы, с 2014 года помощь в российских больницах получили более 600 детей.