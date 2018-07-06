РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" сменит руководство

02445
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаСовет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Архивное фотоСовет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Попечительский совет благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" рекомендовал ее нынешнему менеджменту передать дела новому руководству, сообщил глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Председатель СПЧ Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава СПЧ приветствует появление нового фонда "Доктор Лиза"
Как сообщает сайт СПЧ, в пятницу состоялось заседание попечительского совета "Справедливой помощи", председателем которого является Федотов. В этом совещании приняли участие члены попечительского совета и сотрудники организации.

"Попечительский совет принял к сведению протокол общего собрания организации от 29 июня и выразил благодарность Ксении Соколовой и Андрею Макееву за ту большую работу, которую они провели в качестве кризисных менеджеров организации, начиная с января 2017 года. Это было очень трудное время для всех, кто хотел сохранить и продолжить дело Елизаветы Глинки", — цитирует сайт СПЧ слова Федотов.

Он отметил, что попечительский совет признателен всем, кто согласился после трагической гибели Доктора Лизы на время пожертвовать своей профессиональной карьерой, чтобы встать у штурвала созданного ею благотворительного фонда.

"Сейчас наступает новый этап в жизни организации, и мы рекомендовали организовать передачу дел новому менеджменту организации в соответствии с решениями, принятыми в конце июня", — сообщил председатель попечительского совета.

Церемония прощания с Елизаветой Глинкой. Архив
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Директор клиники Рошаля станет экспертом нового фонда "Доктор Лиза"
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года организация официально сменила название на "Справедливая помощь Доктора Лизы". Она продолжила работу по эвакуации детей на лечение; за время существования программы, с 2014 года помощь в российских больницах получили более 600 детей.

Комментировать
Общество
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
1
Бразилия
2
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
1
Бразилия
2
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена