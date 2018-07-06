Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" сменит руководство

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Попечительский совет благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" рекомендовал ее нынешнему менеджменту передать дела новому руководству, сообщил глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Попечительский совет принял к сведению протокол общего собрания организации от 29 июня и выразил благодарность Ксении Соколовой и Андрею Макееву за ту большую работу, которую они провели в качестве кризисных менеджеров организации, начиная с января 2017 года. Это было очень трудное время для всех, кто хотел сохранить и продолжить дело Елизаветы Глинки", — цитирует сайт СПЧ слова Федотов.
Он отметил, что попечительский совет признателен всем, кто согласился после трагической гибели Доктора Лизы на время пожертвовать своей профессиональной карьерой, чтобы встать у штурвала созданного ею благотворительного фонда.
"Сейчас наступает новый этап в жизни организации, и мы рекомендовали организовать передачу дел новому менеджменту организации в соответствии с решениями, принятыми в конце июня", — сообщил председатель попечительского совета.
С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.
После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года организация официально сменила название на "Справедливая помощь Доктора Лизы". Она продолжила работу по эвакуации детей на лечение; за время существования программы, с 2014 года помощь в российских больницах получили более 600 детей.